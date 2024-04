Samsung Galaxy Watch5 Pro in offerta a META' PREZZO su Amazon

Amazon dà il via alla nuova settimana di offerte con una promozione molto interessante proposta sul samsung Galaxy Watch5 Pro, lo smartwatch che è in grado di monitorare il benessere e fitness e che garantisce una batteria a lunga durata.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy Watch5 Pro, nella variante con cassa da 45mm, è disponibile in offerta a 225 Euro, il 55% in meno rispetto al prezzo consigliato di 499 Euro. La consegna è garantita per il 9 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, ma la disponibilità è indicata solo su sette unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

La vendita e spedizione è gestita da un rivenditore di terze parti, che comunque consente di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna a casa. Non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili Amazon, ma si può accedere alla dilazione con Cofidis.

Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. Prova gratuitamente tutti i servizi Prime come le spedizioni gratuite, film e serie TV su Prime Video e i giochi gratis del servizio Prime Gaming.