Samsung Galaxy Watch5 e soundbar LG in offerta su Amazon oggi 5 Gennaio

In aggiunta agli sconti del Fuoritutto Unieuro che abbiamo riportato su queste pagine nelle scorse ore, troviamo anche delle promozioni molto interessanti su Amazon, che in questo giovedì di Gennaio 2023 sconta il Galaxy Watch5 da 44mm ed una soundbar a marchio LG.

Di seguito i dettagli:

SAMSUNG Galaxy Watch5 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Sapphire [Versione Italiana]: 226,58 Euro (329 Euro)

Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Sapphire [Versione Italiana]: 226,58 Euro (329 Euro) LG S65Q Soundbar TV 420W, 3.1 Canali con Subwoofer Wireless, Audio Meridian Horizon, DTS Virtual:X, AI Sound Pro, Audio ad Alta Risoluzione, Bluetooth, Ingresso Ottico, HDMI in/out: 229,90 Euro (399 Euro)

Sul Samsung Galaxy Watch5 da 44mm viene proposto anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 45,32 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita direttamente per lunedì 9 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Anche coloro che sceglieranno la soundbar potranno godere del pagamento in cinque rate mensili Amazon, da 45,98 Euro al mese sempre in cinque tranche. In questo caso però la consegna è garantita per giovedì 12 Gennaio 2023 se si effettua l'ordine quest'oggi.

Come sempre, precisiamo che i prezzi si riferiscono al momento della stesura della notizia e potrebbero variare nelle prossime ore. Consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.