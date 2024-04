Samsung Galaxy Watch6 da 44mm a questo prezzo E' IMPERDIBILE su Amazon

Amazon propone quest’oggi uno sconto molto interessante su Samsung Galaxy Watch6 nella variante con cassa da 44mm, grazie ad un coupon speciale che consente di portarlo al casa al minimo storico.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy Watch6 con cassa da 44mm e colorazione graphite è disponibile a 209 Euro, un prezzo raggiungibile inserendo il coupon “50WATCH6” al momento della finalizzazione dell’ordine. Questo codice dà diritto ad uno sconto di 50 Euro sul prezzo già scontato di 259 Euro, che a sua volta è inferiore del 26% rispetto a quello di listino di 349 Euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 4 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine entro 7 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, con possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna.

