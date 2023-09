Samsung Galaxy Watch6 Classic da 47mm in offerta su Amazon

In aggiunta al nuovo volantino di Unieuro, Amazon quest'oggi propone uno sconto molto interessante sul Samsung Galaxy Watch6 classic nella variante con cassa da 47mm nera.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm Smartwatch Fitness Tracker, Monitoraggio Benessere, Batteria a lunga durata, Bluetooth, Ghiera Interattiva in Acciao Inox, Black [Versione italiana]: 369,90 Euro (449 euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 11 Settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 4 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'acquisto a stretto giro di orologio in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente. Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon.

L'indossabile è dotato di un display il 30% più grande del predecessore, ghiera del 15% più sottile, CPU più veloce ed è in grado di ricaricarsi dallo 0 al 45% in 30 minuti e con una carica completa garantisce un'autonomia fino a 40 ore. Il display è in cristallo zaffiro, che lo rende resistente anche agli urti, sebbene non sia uno smartwatch rugged.