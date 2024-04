Samsung Galaxy Watch6 Classic in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon

Super prezzo proposto da Amazon in giornata odierna su uno smartwatch a marchio Samsung, il cui costo cala al minimo storico e rappresenta un’occasione da non perdere.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy Watch6 Classic con cassa da 47mm è disponibile a 299 Euro, il 33% in meno rispetto ai 449 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani se si effettua l’ordine in giornata odierna.

Lo smartwatch in questione è con cassa da 47mm ed è dotato di un sistema per il monitoraggio del sonno che permette di conoscere i ritmi e le fasi, ma ovviamente può anche essere utilizzato per il fitness grazie ai sensori per il rilevamento del battito cardiaco. La ghiera rotante invece permette di interagire con lo smartwatch, che a livello software supporta un’ampia gamma di quadranti personalizzati da abbinare al proprio outfit.

