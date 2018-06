Samsung Galaxy X: lo smartphone pieghevole probabilmente costerà oltre 1600 euro

Vi ricorderete sicuramente di Samsung Galaxy X, il tanto vociferato smartphone pieghevole della società sudcoreana che dovrebbe vedere la luce nel 2019. Ebbene, oggi emergono ulteriori dettagli relativi al suo possibile prezzo.

Infatti, Kim Jang-yeol, responsabile di ricerca della Golden Bridge Investment, ha provato a capire quale potrebbe essere il prezzo di vendita. Stando a Sammobile, le sue stime sarebbero di circa 2 milioni di won, ovvero circa 1600 euro al cambio attuale. "Questo nuovo dispositivo avrà due schermi interni e un pannello esterno con i due interni che formano, tutti assieme, un display da 7,3 pollici di diagonale", avrebbe aggiunto il succitato responsabile di ricerca della Golden Bridge Investment.

Le componenti del dispositivo dovrebbero essere pronte a novembre, con il lancio programmato al Mobile World Congress. Come ampiamente previsto, la produzione almeno inizialmente sarà molto limitata e non è escluso qualche lancio solo in determinati mercati, in quanto presumibilmente la compagnia non sarà in grado di soddisfare a pieno la domanda.

A livello tecnico, si vocifera che il dispositivo avrà tre display da 3,5 pollici l'uno, il che vuol dire che sarà possibile piegarlo a libro ed aprirlo come un tablet. Ciò che resta da capire è quale sarà la scheda tecnica completa e come saranno assemblate le componenti, ma soprattutto che tipo di funzionalità implementerà Samsung per renderlo effettivamente appetibile al pubblico.