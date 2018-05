Samsung Galaxy X: lo smartphone pieghevole di Samsung nel 2019?

Le indiscrezioni sul tanto atteso smartphone pieghevole di Samsung sono ormai presenti sul web da tempo, ma almeno ad oggi ancora non s'è vista traccia. Secondo quanto riferito da alcuni siti, però, il dispositivo pieghevole potrebbe debuttare sul mercato già ad inizio del 2019, al Mobile World Congress che probabilmente si terrà ad inizio anno.

Le indiscrezioni provengono direttamente dal sito coreano The Bell, secondo cui Samsung avrebbe anche modificato il nome interno del dispositivo da "Valley" a "Winner", un segnale quanto mai chiaro che indica come l'azienda stia puntando fortemente sul progetto.

Le componenti del dispositivo dovrebbero essere pronte a novembre, con il lancio programmato al Mobile World Congress. Come ampiamente previsto, la produzione almeno inizialmente sarà molto limitata e non è escluso qualche lancio solo in determinati mercati, in quanto presumibilmente la compagnia non sarà in grado di soddisfare a pieno la domanda.

A livello tecnico, il rapporto sostiene che il dispositivo sarà composto da tre display da 3,5 pollici l'uno, il che vuol dire che sarà possibile piegarlo a libro ed aprirlo come un tablet. Ciò che resta da capire è quale sarà la scheda e come saranno assemblate le componenti, ma soprattutto che tipo di ottimizzazioni includerà Samsung per renderlo appetibile al pubblico. Ultima, ma non per importanza, è la questione prezzo: supererà sul serio i 1.000 Dollari?