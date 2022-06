Samsung Galaxy XCover 6 Pro e Tab Active 4 Pro in arrivo 13 luglio: la nuova era rugged

A fine maggio sono emersi in rete render e specifiche tecniche di Samsung Galaxy XCover 6 Pro, il prossimo smartphone rugged del produttore sudcoreano. Ebbene, proprio in queste ore la società ha confermato l’arrivo di Galaxy XCover 6 Pro e Galaxy Tab Active 4 Pro in data 13 luglio con un evento su invito.

I colleghi di SamMobile hanno riferito che Samsung ha inviato un'e-mail ai partner confermando un evento online il 13 luglio allegando l’immagine che trovate in calce alla notizia, dove si vedono chiaramente lo smartphone rugged Galaxy XCover 6 Pro e il tablet rugged Galaxy Tab Active 4 Pro.

Il telefono sembra proprio come quello visto nei render delle ultime settimane: notch a goccia, mento prominente per il display e bordo resistente. Al contempo, il tablet Galaxy Tab Active 4 Pro si mostra per la prima volta con bordi piuttosto spessi per il display e supporto alla S Pen che dovrebbe giungere nella stessa confezione di vendita. Riguardo le specifiche tecniche, tutto ciò che sappiamo a oggi è che lo smartphone dovrebbe dotarsi del chipset Snapdragon 778G, 6 GB di RAM, un display FHD + e una porta jack da 3,5 mm; del tablet è noto ben poco, eccetto per la assenza della batteria rimovibile, feature particolarmente amata dalla fascia di consumatori interessata a questi dispositivi specifici.

Per ogni dettaglio ufficiale, non ci resta che attendere pazientemente l’evento online del 13 luglio.

Nel mentre, sappiate che Samsung Galaxy Xcover 5 sta ricevendo Android 12.