Samsung Galaxy XCover6 Pro ufficiale, è il nuovo rugged 5G di riferimento?

Il 13 luglio Samsung presenterà Galaxy XCover 6 Pro e Galaxy Tab Active 4 Pro, nuovi dispositivi rugged per ambienti di lavoro ostici come i cantieri. Tuttavia, sul sito tedesco di Samsung è già apparso in queste ore lo smartphone rugged Galaxy XCover 6 Pro in ogni suo dettaglio: scopriamolo assieme!

Il primo smartphone Samsung robusto con supporto 5G è qui e non sembra scherzare: esso presenta un display LCD PLS da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oltre a una maggiore sensibilità al tocco per l’utilizzo anche con guanti o mani bagnate. Non mancano quindi la resistenza ad acqua, polvere IP68 e il certificato MIL-810H.

Sotto la scocca si collocano il chipset Snapdragon 778G insieme a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, mentre la batteria è da 4.050 mAh ed è rimovibile. Lato fotocamera si collocano dunque un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e un ultra-grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2; segue quindi una selfie cam da 13 MP in un notch a goccia. Infine, il sistema operativo è Android 12 con personalizzazione OneUI.

Al momento non ci sono informazioni sui prezzi, ma queste sono le specifiche tecniche ufficiali. Pertanto, non ci resta che aspettare il 13 luglio per la presentazione completa.

