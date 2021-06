Samsung Galaxy Z Flip 3, nuove conferme sui colori e sul design del foldable compatto

Dopo aver appreso dell'entrata in produzione di massa del Samsung Galaxy Z Fold 3, torniamo a parlare dei pieghevoli del colosso sudcoreano per alcune interessanti indiscrezioni sul Galaxy Z Flip 3, a ulteriore conferma delle colorazioni e di alcune particolari feature.

Apparso in foto già da qualche giorno per via di alcuni scatti promozionali, il nuovo Galaxy Z Flip 3 dovrebbe arrivare sul mercato in quattro colorazioni: violetto, verde smeraldo, beige e nero. La conferma arriva da UniverceIce, noto e affidabile tipster proprio della casa sudcoreana.

Fra le varie funzionalità aggiuntive, il materiale promozionale spuntato in rete conferma la compatibilità con S Pen e la presenza di un display secondario collocato orizzontalmente accanto ai sensori fotografici, per un look decisamente diverso rispetto alle ultime soluzioni di Samsung, ma soprattutto un taglio netto rispetto al presunto design dello Z Fold 3.

Il lancio del nuovo pieghevole compatto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo evento Unpacked. Fra le principali caratteristiche tecniche, appare abbastanza certa la presenza del Corning Gorilla Glass Victus a protezione del display esterno, cornici più sottili rispetto alla scorsa generazione e foro centrale per la fotocamera anteriore.

Dulcis in fundo, Samsung potrebbe aver intenzione di mantenere il caricabatterie nella scatola, proprio come avvenuto con i pieghevoli dello scorso anno.