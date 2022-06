Samsung Galaxy Z Flip 3 resiste a oltre 418mila pieghe: lo stress test su YouTube

Una cosa è certa: Samsung è stata estremamente rigida nei test per mettere alla prova i suoi foldable Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold di terza generazione. Secondo i loro stress test, lo Z Flip 3 può aprirsi e chiudersi 200.000 volte senza mostrare segni di cedimento, ma qualcuno ha “torturato” lo smartphone pieghevole portandolo al vero limite.

Lo YouTuber polacco Mrkeybrd ha voluto cercare la risposta definitiva in merito alla resistenza del Samsung Galaxy Z Flip 3 sottoponendolo alla apertura e chiusura continua della cerniera dall’8 giugno al 13 giugno con una diretta streaming lunghissima. Ufficialmente, il produttore sudcoreano afferma che il dispositivo può resistere a circa 100 movimenti al giorno per cinque anni ma, a quanto pare, in realtà può fare molto di meglio.

In queste ore, infatti, il content creator ha pubblicato un video con i risultati definitivi, ottenuti solamente nel momento in cui il Galaxy Z Flip 3 mostrava evidenti difficoltà nel mantenere la posizione chiusa e, anzi, restando a “L”. Il contatore, dunque, segnala addirittura 418.503 “apri e chiudi”; i primi, minimi segni di “cedimento”, però, sono stati registrati a circa 350mila pieghe.

Lo stress test ha però visto Mrkeybrd ricoprire lo smartphone di polvere e sabbia per indebolire ulteriormente la cerniera o rovinare lo schermo, un potenziale test-killer alla luce della certificazione IPX8 del foldable – in termini semplici, non è resistente alla polvere. Insomma, Samsung Galaxy Z Flip 3 è veramente un ottimo prodotto e ciò lo conferma ulteriormente, dato che i risultati del produttore sono stati superati abbondantemente.

Nel frattempo, potete vedere le prime foto dal vivo del Galaxy Z Flip 4.