Samsung Galaxy Z Flip 4: grandi novità per il display esterno, secondo un esperto

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 non avranno novità di primo piano rispetto ai loro predecessori, in una mossa operata da Samsung per risparmiare sui costi di fabbricazione (e di vendita) dei due smartphone, una nuova indiscrezione spiega oggi che lo schermo esterno di Galaxy Z Flip 4 sarà più grande di quello dello Z Flip 3.

L'indiscrezione è stata riportata da Sammobile ed arriva dall'esperto di schermi e display Ross Young, solitamente noto per le sue previsioni piuttosto affidabili in campo smartphone. Young, in particolare, spiega che il cover display di Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà più grande sia di quello del Galaxy Z Flip di prima generazione, che aveva una diagonale da 1,06", sia di quello del Galaxy Z Flip 3, che ha dimensioni di 1,9".

Benché Young non abbia spiegato quali saranno le dimensioni finali del display esterno dello smartphone pieghevole, è possibile che lo schermo ausiliario dello Z Flip 4 arrivi a poco meno di 3", attestandosi su una misura intermedia tra i 2 ed i 3".

Se ciò fosse vero, si tratterebbe di un miglioramento sostanziale rispetto a Galaxy Z Flip 3, che in pochi si aspettavano dopo che diversi leaker si erano rivelati concordi nello stabilire che il design e il form factor dei foldable Samsung di nuova generazione sarebbero stati identici a quelli dei device current-gen del produttore coreano.

Al momento, comunque, sugli smartphone pieghevoli di Samsung del 2022 non sappiamo ancora praticamente nulla di certo. Tra le poche indiscrezioni trapelate di recente, però, abbiamo scoperto che i due Galaxy Z di serie 4 avranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1+ e saranno dotati delle stesse batterie di Galaxy Z Fold e Z Flip 3.