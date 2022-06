Samsung Galaxy Z Flip 4: leakata l'edizione Bespoke, potrebbe arrivare in Italia

I Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 sembrano un successo già annunciato, dal momento che il produttore coreano pare credere molto nei due device ed aver limato le pecche della scorsa generazione. Proprio per questo, dovrebbe essere già confermato che il Galaxy Z Flip 4 riceverà una Bespoke Edition.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition è stato lanciato pochi mesi fa, ma ha ricevuto una release limitata a pochi Paesi, come la Corea, la Cina, gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia. In Europa, invece, il telefono in versione Bespoke è uscito solo in Francia e Germania. La variante Bespoke del pieghevole di Samsung si differenzia dalle altre perché permette un elevato livello di personalizzazione del device, che può essere creato a seconda dei gusti dell'utente a partire da combinazioni diverse di cerniera, pannello frontale e pannello posteriore.

A quanto pare, però, la versione Bespoke dello Z Flip 4 vedrà una release molto più ampia in Europa, perciò è possibile che, almeno questa volta, anche l'Italia sia inclusa nel novero delle nazioni in cui Samsung lancerà il device. Anche diversi altri mercati globali potrebbero essere interessati dall'uscita del dispositivo.

Per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione, l'edizione Bespoke del Galaxy Z Flip 4 non dovrebbe cambiare nulla rispetto al predecessore, ovvero al Galaxy Z Flip 3: nello specifico, quest'ultimo offriva un totale di ben 49 combinazioni di design diverse, permettendo agli utenti di personalizzare la colorazione delle due metà dello smartphone e della sua cerniera.

Anche quest'anno, dunque, pare che Samsung limiterà la scelta di colori a cinque varianti in totale (Blu, Rosa, Giallo, Bianco e Nero), insieme alle due possibili versioni della cerniera, che potrà essere scelta in Bianco o in Nero. Rimane invece da capire se l'edizione Bespoke dello Z Flip 4 sarà disponibile fin dal day one dello smartphone o se invece sarà lanciata solo più tardi.