Samsung Galaxy Z Flip 4 migliorerà uno dei punti deboli dello Z Flip 3: c'è la conferma

Dopo aver visto le prime fotografie dal vivo di Samsung Galaxy Z Flip 4, arriva oggi un'altra gradita conferma relativa al clamshell di nuova generazione di Samsung. Pare infatti che alcune nuove immagini confermino che la batteria dello Z flip 4 sarà molto più capiente di quella del predecessore.

Nello specifico, le fotografie che potete vedere in calce confermano che Samsung Galaxy Z Flip 4 avrà due batterie diverse, una posizionata nella metà inferiore del device e una nella metà superiore. Le immagini confermano in tal senso uno dei primi leak relativi al Galaxy Z Flip 4, che si concentrava proprio sulla doppia batteria dello smartphone.

Ciò su cui il precedente rumor sbagliava, invece, sembrano essere i tagli delle batterie dello Z Flip 4, che dovrebbero essere molto più capienti del previsto. Il telefono, infatti, dovrebbe combinare due celle, rispettivamente da 2.555 mAh e da 1.040 mAh, per un totale di 3.595 mAh sulla carta e di 3.700 mAh per le certificazioni internazionali.

Se ciò fosse confermato, si tratterebbe di un aumento di 400 mAh rispetto al Galaxy Z Flip 3, che in effetti soffriva proprio di una serie di problemi lato batteria, con quest'ultima accusata da molti utenti di non essere sufficientemente capiente da portare fino a sera lo smartphone pieghevole. In termini percentuali, l'aumento della capacità dovrebbe essere del 12%.

Se a prima vista la revisione della batteria può sembrare limitata, va ricordato che lo Z Flip 4 manterrà le stesse dimensioni del predecessore, semmai con uno spessore leggermente più elevato (da 6,9 mm a 7,2 mm), perciò sembra che Samsung abbia optato per delle batterie dalla densità maggiore rispetto alla scorsa generazione.

In termini di ricarica, invece, pare che possiamo aspettarci l'implementazione del fast charging fino a 25 W, che dovrebbe mettere lo Z Flip 4 in pari con i flagship della linea S22: l'anno scorso, infatti, lo Z Flip 3 supportava la ricarica rapida solo fino a 15 W.