Samsung Galaxy Z Flip 4 si mostra nelle prime foto dal vivo: ecco come sarà

A qualche giorno dal sorprendente leak della data d’uscita di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung, in rete sono apparse le presunte, prime fotografie dal vivo del Samsung Galaxy Z Flip 4 stesso, il foldable a conchiglia che ha conquistato soprattutto il mercato coreano: ecco come sarà!

A pubblicarle in esclusiva è stato lo youtuber TechTalkTV, il quale avrebbe ottenuto in qualche modo il primo modello fisico da mostrare al pubblico. Come potete vedere dal tweet in calce alla notizia, lo smartphone dovrebbe ricevere un display principale flessibile che misura 6,7 ​​pollici in diagonale e ha una piega praticamente impercettibile una volta aperto: la cerniera, pertanto, dovrebbe vedere un miglioramento non da poco.

Al contempo, le dimensioni del display esterno dovrebbero aumentare da 1,9” a 2,1”, mentre la fotocamera dovrebbe rimanere la stessa con due sensori da 12 MP allineati e una lente per selfie da 10 megapixel. Secondo quanto segnalato da TechTalkTV, infine, sotto la scocca dovremmo assistere a un aumento della batteria a 3700 mAh e alla dotazione del chipset Snapdragon 8+ Gen 1 sviluppato da Qualcomm.

Ovviamente consigliamo ancora di valutare con attenzione queste informazioni in attesa del lancio effettivo, il quale dovrebbe avvenire proprio questa estate, in particolare il 10 agosto prossimo con un evento Galaxy Unpacked dedicato.

