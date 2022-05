Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà un piccolo concentrato di potenza: spunta il primo benchmark

La produzione di Samsung Galaxy Z Flip 4 è iniziata negli scorsi giorni, quando abbiamo anche scoperto che l'azienda coreana si aspetta vendite esorbitanti dal suo clamshell. Oggi, però, potremmo aver scoperto uno dei selling point di Samsung Galaxy Z Flip 4, ovvero la sua potenza "bruta" nei benchmark.

Stando ad un benchmark riportato da PhoneArena e pubblicato su GeekBench, infatti, uno dei principali miglioramenti dello smartphone dovrebbe trovarsi nel nuovo processore Snapdragon 8 Gen1+, che potrebbe rendere lo smartphone persino più potente del device top di gamma di Samsung del 2022, il Galaxy S22 Ultra.

La notizia è decisamente gradita, anche perché sembra che i nuovi foldable coreani porteranno con sé poche novità estetiche, che nel caso dello Z Flip 4 dovrebbero ridursi a uno schermo esterno più grande, con una diagonale che dovrebbe passare da 2" a circa 3". Tra le altre migliorie che possiamo aspettarci di vedere nei due foldable al lancio, invece, troviamo la ricarica rapida per Z Flip e Z Fold 4.



Il benchmark, comunque, è stato registrato su GeekBench utilizzando il codename SM-F721U, che ricorda molto il nome in codice del Samsung Z Flip 3 5G, che era SM-F711U: la somiglianza lascia dunque pochi dubbi sul fatto che il device testato sia effettivamente Samsung Galaxy Z Flip 4.

Geekbench conferma anche che lo smartphone avrà una CPU Octa-Core con architettura ARM composta da quattro Core a 1,8 GHz, tre Core a 2,75 GHz e un Performance Core da 3,19 GHz, migliorando nettamente sia la CPU dello Z Flip 3 5G che quella di tutti i dispositivi con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, il quale è dotato di quattro Core a 1,7 GHz, tre Core a 2,4 GHz e un Core a 3 GHz.

In termini di punteggio, comunque, lo Z Flip 4 ottiene 3.642 punti in Multi-Core e 1.277 Punti in Single-Core. Un confronto con gli altri dispositivi Samsung è al momento difficile, perché i Galaxy S22 sono stati rimossi di GeekBench in seguito alla scoperta del limitatore di performance sui tre smartphone top di gamma coreani. Nonostante ciò, è comunque evidente che i risultati ottenuti dal Galaxy Z Flip 4 siano decisamente ottimi, lasciando pensare che quest'anno i veri miglioramenti alle soluzioni pieghevoli di Samsung si troveranno sotto la scocca e non nel design.