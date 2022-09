Samsung Galaxy Z Flip 4 al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Se da Unieuro c’è la Samsung Galaxy Week con tante offerte fino al 2 ottobre prossimo su smartphone e smartwatch della società asiatica, su Amazon abbiamo scovato Samsung Galaxy Z Flip4 al prezzo più basso di sempre grazie a una promozione del 25%.

L’offerta del momento su smartphone del colosso sudcoreano riguarda il seguente dispositivo mobile pieghevole:

Samsung Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Light Blue 2022 [Versione Italiana]: 863,98 euro (1.149 euro)

Osservando nel dettaglio il grafico di Keepa notiamo dunque che, nei 47 giorni di permanenza sullo store di Amazon Italia, il Samsung Galaxy Z Flip4 non ha mai raggiunto un prezzo così basso: da due giorni, infatti, è sceso di molto rispetto al precedente minimo storico fissato a 1.049 euro. Facciamo presente, comunque, che questo sconto al momento sembra valido esclusivamente sul Samsung Galaxy Z Flip4 colore Light Blue, mentre le altre varianti sono ferme a 1.049 euro.

Il pagamento può essere comunque effettuato in unica soluzione o in 12 rate mensili senza interessi da 72 euro. La consegna è gratuita e assicurata in un giorno ai clienti Prime, in quanto è la stessa Amazon a occuparsi del processo di delivery. Se volete uno smartphone pieghevole, pertanto, questa offerta non va assolutamente lasciata sfuggire.

