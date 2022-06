Samsung Galaxy Z Flip 4 raddoppia la capienza interna, Z Fold 4 arriverà a 1 TB?

A qualche giorno dal leak della scheda tecnica di Galaxy Z Flip 4, prossimo foldable a conchiglia di casa Samsung considerato tra gli smartphone più attesi per il 2022, in rete si discute della possibile disponibilità di una variante da 512 GB: arriverà davvero?

A parlarne in esclusiva sono stati i colleghi di SamMobile, i quali avrebbero ottenuto informazioni da fonti rispettabili relativamente alla futura presenza di un Samsung Galaxy Z Flip 4 con 512 GB di memoria interna per la prima volta nella storia della gamma. Inoltre, sempre SamMobile ha confermato in esclusiva che il Galaxy Z Fold 4 riceverà invece una variante da 1 TB. In altre parole, la prossima generazione di smartphone pieghevoli della società sudcoreana sembra essere destinata a vedere un raddoppio della capienza.

I fan apprezzeranno questo cambiamento senza ombra di dubbio, per quanto possa essere discutibile l’effettiva necessità: con gli anni, il pubblico si è abituato ad abbandonare le schede microSD per accedere a più archiviazione interna, mentre gli smartphone hanno visto la dotazione di soluzioni più capienti e i servizi cloud sono divenuti sempre più affidabili. Di conseguenza, ora come ora diversi lettori potrebbero farsi qualche domanda sulla necessità dei 512 GB o di addirittura 1 terabyte, ma sarà soltanto la risposta dei consumatori globali a definire la loro effettiva utilità.

Tra l’altro, sempre à propos dei foldable citati, sappiate che lo sviluppo del firmware è iniziato e il lancio è sempre più vicino.