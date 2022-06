Samsung Galaxy Z Flip 4 senza segreti: l'intera scheda tecnica è online

Benché manchino ancora diversi mesi all'uscita di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 4, numerose indiscrezioni sui due device sono emerse in rete nelle ultime settimane, dandoci una chiara idea di cosa aspettarci dai nuovi foldable coreani. Oggi, tuttavia, arriva un leak davvero incredibile, che contiene l'intera scheda tecnica dello Z Flip 4.

A pubblicare l'indiscrezione è l'affidabile leaker Yogesh Brar, che ha elencato le specifiche tecniche del telefono pieghevole su Twitter. Secondo la fonte, sotto la scocca dello smartphone troveremo un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, insieme ad 8 GB di RAM e a due tagli di storage, pari a 128 e 256 GB. Non ci sono invece informazioni circa versioni dallo storage o dalla RAM più capienti.

Per quanto riguarda la batteria, invece, quella del Galaxy Z Flip 4 si attesterà a 3.700 mAh, un aumento netto rispetto al predecessore ed ai leak delle scorse settimane, secondo i quali lo smartphone sarebbe arrivato al più ai 3.400 mAh. Inoltre, pare che Samsung abbia inserito nel telefono il supporto alla ricarica rapida a 25 W via cavo ed a 10 W in wireless: lo Z Flip 3 5G, invece, è stato lanciato solo con ricarica cablata da 15 W.

Relativamente al display, quello di Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà un AMOLED FullHD+ da 6,7" con refresh rate da 120 Hz. Al centro dello schermo, poi, troveremo un punch-hole per la selfie-camera, che avrà risoluzione da 10 MP. Sul pannello posteriore, invece, sarà alloggiato un sistema a due lenti, composto da un sensore principale da 12 MP e da un ultra-grandangolo da 12 MP.

La maggiore novità, accanto alla cerniera next-gen del Galaxy Z Flip 4, sarà probabilmente lo schermo esterno più grande, con una diagonale che supererà finalmente i 2", assestandosi attorno ai 2,1". Nel modello precedente, invece, il display esterno aveva dimensioni di 1,9", dunque leggermente più piccole.