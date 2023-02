Samsung Galaxy Z Flip 5 in arrivo con lo schermo esterno più grande del mercato: i rumor

Sono passati solo pochi giorni dalla presentazione di Oppo Find N2 Flip, lo smartphone pieghevole con design a conchiglia che sfoggia il display esterno più grande del mercato, da 3,26 pollici, ed alcuni rumor riferiscono che potrebbe essere superato dal prossimo foldable di Samsung.

Una nuova indiscrezione pubblicata dal leaker Ice Universe infatti riferisce che il Galaxy Z Flip 5 potrebbe includere un pannello esterno più grande di quello dell’N2 Flip di Oppo. Informazioni precise non ne sono state diffuse però ed allo stato attuale non è chiaro che tipo di diagonale sarà in grado di offrire. Qualora il rumor dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una novità considerevole che potrebbe rendere il pannello più utile rispetto a quello dello Z Flip 4 che può mostrare le notifiche ed essere utilizzato come specchio mentre si scattano le fotografie.

Con un display più ampio Samsung potrebbe estendere il supporto ad altre applicazioni, ma aprirebbe le porte a varie opzioni di personalizzazione.

Tra le altre indiscrezioni trapelate in rete, si parla di un nuovo design per la cerniera del Galaxy Z Flip 5, nel tentativo di ridurre la piega.

Nessuna informazione aggiuntiva, almeno al momento, sul resto della scheda tecnica: resta da capire che processore sceglierà Samsung e soprattutto i prezzi. La presentazione dovrebbe avvenire in estate a fianco del Z Fold 5.