Samsung Galaxy Z Flip 5, leak svela la strana forma dello schermo esterno: vi piace?

Da tempo sappiamo che Samsung Galaxy Z Flp 5 avrà uno schermo esterno enorme, un quadrato dalla diagonale di 3" pensato per far concorrenza a OPPO Find N2 Flip, che ha come suo principale selling point proprio il gigantesco cover screen. Oggi, però, un leaker ci rivela che lo schermo esterno dello Z Flip 5 avrà una forma molto bizzarra.

Ice Universe, noto leaker del mondo Samsung, ha postato un'immagine su Twitter, visibile in calce a questa notizia, che mostra un render del Samsung Galaxy Z Flip 5. Quest'ultimo pare essere dotato di uno schermo dalla forma "a cartella", ovvero un rettangolo dotato di una sorta di "linguetta" che fuoriesce nella metà sinistra del display e che lo rende simile ad una cartellina per documenti.

Qualcuno potrebbe domandarsi il perché di questa inusuale scelta di design. Il motivo sembra dipendere dall'unione di due necessità diverse e quasi contrapposte: da una parte quella di dotate il Galaxy Z Flip 5 dello schermo esterno più grande possibile; dall'altra quella di non sottrarre spazio alle fotocamere dello smartphone. Dopo aver deciso che Samsung Galaxy Z Flip 5 non avrà sensori da 50 MP, che con le loro dimensioni avrebbero ridotto lo spazio a disposizione del cover screen, ora il colosso di Suwon sembra aver optato per un design che sembra "aggirare" il camera bump dello smartphone.

Stando ai leak, comunque, questo schermo avrà una diagonale compresa tra 3,3 e 3,4": un notevole salto di qualità rispetto agli 1,9" del Samsung Galaxy Z Flip 4. Sempre Ice Universe, poi, ha confermato che Samsung sta lavorando al suo software e alla versione di One UI per smartphone clamshell in modo da trarre il massimo vantaggio dall'incremento delle dimensioni dello schermo del Galaxy Z Flip 5.