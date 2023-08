Samsung Galaxy Z Flip 5, online il primo teardown: la riparabilità convince?

Abbiamo già visto che Samsung Galaxy Z Flip 5 è resistentissimo, surclassando il principale concorrente con ampio margine. Tuttavia, anche nel caso in cui lo smartphone dovesse rompersi, pare che le riparazioni del Galaxy Z Flip 5 saranno semplicissime: a svelarlo è il primo video teardown del dispositivo.

Il video è stato realizzato da PBKReviews e può essere visualizzato in cima a questa notizia. Senza girarci troppo intorno, il Galaxy Z Flip 5 ottiene un punteggio di 7,5 su 10 in termini di riparabilità: si tratta di un risultato ottimo per uno smartphone, che diventa eccezionale per un device pieghevole. Gli smartphone foldable, infatti, sono noti per le difficoltà connesse alle loro riparazioni, rese ancora più complesse dal loro peculiare form factor.

Il motivo di questo ottimo punteggio sta essenzialmente nell'uso di linguette per l'estrazione della batteria, che rendono il procedimento estremamente semplice e "indolore". Fino allo scorso anno, infatti, le due celle dei Galaxy Z Flip (la più piccola da 1.000 mAh e la più grande da 2.700 mAh) erano direttamente incollate al loro posto e la loro rimozione e sostituzione "in casa" era pressoché impossibile.

Inoltre, riporta PBKReviews, diverse altre componenti dello smartphone sono state rese molto più semplici da sostituire da parte degli utenti. Il problema principale del dispositivo, in termini di riparabilità, è ora la fotocamera da 10 MP, che resta tra le poche parti del Galaxy Z Flip 5 ad essere incollate direttamente in posizione.

Infine, grazie al nuovo meccanismo di chiusura e ad un lavoro ingegneristico di qualità, anche lo schermo pieghevole interno del Galaxy Z Flip 5 è stato reso più semplice da rimuovere e sostituire: anche qualora quest'ultimo dovesse rompersi (o la piega centrale dovesse farsi troppo profonda) potrete dunque sostituirlo con un display nuovo di pacca senza grossi problemi.