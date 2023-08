Samsung Galaxy Z Flip 5, online il primo test di resistenza: è migliore del Flip 4?

Dopo la pubblicazione del primo teardown di Samsung Galaxy Z Flip 5, sul web è spuntato anche il primo test di resistenza del nuovo smartphone pieghevole di Samsung. A mettere sotto torchio il foldable ci ha pensato Zack Nelson del canale YouTube JerryRigeverything.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, Nelson ha messo a dura prova la resistenza dello schermo che ha la protezione Gorilla Glass Victus 2. Il pannello ha iniziato a mostrare graffi al livello 6 della scala di durezza Mohs, con graffi più profondi al livello 7, in maniera simile a quanto avviene ad altri smartphone da anni.

Il display interno invece ha iniziato a graffiarsi al livello 2, con graffi più profondi al livello 3. Si tratta di dati previsti dal momento che lo schermo è realizzato in UTG (Ultra-Thin Glass).

JerryRigEverything ha anche sottoposto gli schermi al test di combustione: entrambi hanno iniziato a mostrare segni di bruciatura dopo pochi secondi. Secondo Nelson, gli utenti che decideranno di acquistare il Galaxy Z Flip5 non dovrebbero premere troppo forte mentre utilizzano lo schermo interno e dovrebbero anche proteggerlo da monete e chiavi.

Per quanto riguarda il test di piegatura, la cerniera ha resistito e non ha mostrato segni di flessione a differenza di quanto avviene con altri telefoni pieghevoli come il Motorola Razer 40 Ultra. Nelson ha piegato il Flip5 più volte dal retro, ma non ha registrato grossi problemi. Durante il test ha persino versato polvere e sporco dappertutto, ma lo smartphone ha continuato a funzionare perfettamente.