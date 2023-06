Samsung Galaxy Z Flip 5: sorpresa 'amara' sul prezzo?

I rumor sul prezzo di Galaxy Z Fold 5 hanno infiammato gli animi degli appassionati per via della possibilità che il nuovo pieghevole flagship di Samsung possa costare meno del suo predecessore. Ma come stanno le cose per quanto riguarda il modello Flip?

Nelle ultime ore, in rete sono apparsi alcuni rumor sul possibile prezzo di lancio di Samsung Galaxy Z Flip 5, pieghevole a conchiglia che punta a migliorare ulteriormente l'esperienza "tascabile" dello scorso anno.

Purtroppo, probabilmente sulla scia del successo di quest'ultimo, il modello del 2023 potrebbe subire una variazione di prezzo verso l'alto, andando a costare 1.299 euro per il taglio da 8/128GB. L'informazione arriva dalla Grecia, per questo i prezzi sono in Euro e dovrebbero rappresentare quelli di tutta l'Unione. Per confronto, il Flip 4 del 2022 partiva da 1.099 euro per la variante da 8/128GB, quindi un sensibile aumento di prezzo, pari a 200 euro oppure a circa il +16%.

Chiaramente l'informazione è da prendere con le pinze e, soprattutto, qualora confermato, il prezzo potrebbe comunque variare da Paese a Paese per via dei diversi livelli di tassazione.

A ogni modo, mai come quest'anno le novità dovrebbero essere davvero sensibili, a partire dalla tanto attesa eliminazione dello "spazio" nella piega, portando alla completa chiusura del dispositivo una volta piegato e riducendo quindi il rischio di infiltrazioni di liquidi e polvere al suo interno. Inoltre, si è parlato a lungo del possibile schermo esterno gigantesco per Samsung Galaxy Z Flip 5, un'altra novità che potrebbe cambiare radicalmente l'esperienza d'uso di questo piccolo pieghevole.