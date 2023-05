Samsung Galaxy Z Flip 5, trapelano i render: confermato il gigantesco schermo esterno

Nelle scorse ore vi abbiamo mostrato i render leakati di Samsung Galaxy Z Fold 5: qualcuno potrebbe pensare che il "fratello minore" del foldable a portafoglio, il clamshell Samsung Galaxy Z Flip 5, sia stato lasciato da parte dai leaker. Assolutamente no! Anche il Galaxy Z Flip 5, infatti, è tornato a mostrarsi con dei nuovi render.

Le immagini sono state diffuse da MediaPeanut in collaborazione con il leaker OnLeaks, e mostrano il Galaxy Z Flip 5 in colorazione Phantom Black, una delle più "standard" per i prodotti Samsung da qualche anno a questa parte. I render ci mostrano il telefono da chiuso e da aperto, e sembrano suggerire che la nuova generazione di clamshell coreani porterà con sé la prima, grande novità di design dalla nascita della lineup Flip di Samsung.

Quest'ultima, ovviamente, sarà il nuovo cover screen di Samsung Galaxy Z Flip 5, che sarà molto più grande di quello dei predecessori, con una diagonale da 3,4" (contro i 3,8" precedentemente rumoreggiati, un vero peccato) e una particolare forma "a cartella". WCCFTech, poi, riporta che il cover screen del Galaxy Z Flip 5 sarà accompagnato da un display interno LTPO OLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz.

In termini di dimensioni, invece, lo smartphone dovrebbe misurare 165 x 71,8 x 6,7 millimetri da aperto, risultando uno dei più sottili sulla piazza: una notizia ottima, anche e soprattutto perché lo spessore di quest'ultimo dovrebbe più che raddoppiare una volta chiuso. Non sappiamo, comunque, se la nuova cerniera di Samsung Galaxy Z Fold 5, che dovrebbe ridurre lo spessore dello smartphone e la piegatura centrale, verrà adattata anche sul modello Flip.

Infine, OnLeaks ha rivelato che Samsung ha raddoppiato la produzione tanto del Galaxy Z Fold 5 quanto del Galaxy Z Flip 5, e che la loro presentazione potrebbe avvenire con un Samsung Unpacked nel mese di luglio, anziché in quello di agosto, come ormai da tradizione. Insomma, sembra che il colosso di Suwon stia puntando tutti sui suoi smartphone pieghevoli: non resta che aspettare e vedere se le novità saranno sufficienti a convincere il pubblico a passare ai dispositivi foldable.