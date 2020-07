Samsung Galaxy Z Flip 5G ufficiale: è il primo Galaxy con Snapdragon 865+

Samsung ha presentato oggi Galaxy Z Flip 5G, la versione aggiornata dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip con il supporto al 5G per offrire al consumatore un’esperienza d’uso ancora più innovativa. Questo nuovo modello porta con sé anche altre novità, tra cui un chipset Qualcomm mai usato prima dall’azienda sudcoreana.

“In Samsung, continuiamo a mettere la potenza del 5G nelle mani di milioni di utenti. Dimostriamo continuamente il nostro impegno per rendere il 5G più accessibile a un maggior numero di persone”, ha dichiarato TM Roh, Presidente e Responsabile della Divisione Mobile Communications di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di introdurre velocità e connettività di nuova generazione in Galaxy Z Flip, ampliando ulteriormente il nostro portfolio di dispositivi 5G e offrendo alle persone esperienze significative, per aiutarle a fare ancora di più”.

Galaxy Z Flip ha introdotto un form factor elegante e compatto apprezzato da chi lo ha provato, dunque non ci sono cambiamenti nella variante 5G per quanto riguarda il design con display Infinity Flex Dynamic AMOLED FHD+ da 6.7”, accompagnato dal display cover da 1,1 pollici.

Galaxy Z Flip 5G è il primo dispositivo della gamma Samsung Galaxy a includere il processore Qualcomm Snapdragon 865+ Octa-core 7 nm con velocità massima di clock di 3,09 GHz e modem 5G integrato. Ad accompagnare questo chipset sono 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna e una doppia batteria a 3300 mAh con supporto a ricarica rapida, ricarica wireless e Wireless PowerShare.

Per quanto concerne il comparto fotografico invece figurano una doppia fotocamera posteriore (Ultra-Grandangolare da 12 MP + Fotocamera grandangolare da 12 MP con zoom 8x, OIS e HDR10+) e una lente anteriore da 10 MP.

Tra le varie funzionalità di Galaxy Z Flip 5G si ricorda poi la modalità Flex che divide il display in due schermi da 4 pollici per visualizzare facilmente più contenuti, compatibile anche con YouTube e tante altre app per permettere di lavorare in multitasking. Ovviamente è presente anche il supporto a Samsung Pay per pagare tramite NFC.

Galaxy Z Flip 5G sarà disponibile nelle colorazioni Mystic Gray e Mystic Bronze solo in alcuni mercati a partire dal 7 agosto 2020. All'evento Unpacked del 5 agosto probabilmente sarà tra i cinque dispositivi che vedremo dal vivo, per un assaggio prima del lancio.