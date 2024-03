Samsung Galaxy Z Flip 6, la scheda tecnica deluderà? I primi rumor

Dopo aver scoperto il design di Samsung Galaxy Z Flip 6, i misteri che ancora avvolgono il nuovo flagship sudcoreano restano davvero pochissimi. Nelle scorse ore, per di più, si è anche svelata la scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip 6, che però potrebbe deludere molti fan del colosso coreano.

Con un post su X, il noto tipster Revegnus ha spiegato che "non sarei sorpreso nemmeno se un chip Exynos fosse incluso nel Galaxy Z Flip 6 di quest'anno". Diversi leaker hanno inoltre già spiegato che Samsung Galaxy Z Flip 6 arriverà ad agosto e verrà annunciato con un evento Galaxy Unpacked che si terrà nel mese di luglio, durante il quale l'azienda di Suwon svelerà anche il Samsung Galaxy Z Fold 6 (che dovrebbe ricevere delle varianti "Lite" e "Ultra"), il Samsung Galaxy Ring e la lineup di smartwatch Galaxy Watch.

Secondo il tipster, dunque, il Galaxy Z Flip 6 avrà un Exynos 2400 come proprio SoC: il chip, che abbiamo già visto sotto la scocca di Samsung Galaxy S24 e S24 Plus in alcuni mercati, è stato sviluppato internamente da Samsung ed è prodotto da Samsung Foundries. Lo smartphone, dunque, non monterà un chip Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, che dunque potrebbe essere destinato solo ai tre pieghevoli della serie Fold.

La notizia desta scalpore per almeno due ragioni. La prima è che Samsung ha sempre usato dei SoC Qualcomm per i suoi pieghevoli fin dalla prima generazione di Galaxy Z Flip e Z Fold. La seconda è che, quest'anno, l'azienda coreana ha implementato lo Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy sotto la scocca dei suoi Galaxy S24: non è particolarmente chiaro perché Samsung dovrebbe optare per un chip Exynos per il suo pieghevole entry-level, di fronte a una soluzione custom più performante sviluppata in collaborazione con Qualcomm. Possiamo però ipotizzare che una scelta del genere contribuirà a ridurre i costi dello Z Flip 6 rispetto al predecessore.

