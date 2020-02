Samsung Galaxy Z Flip: ecco l'edizione limitata dedicata a Joker e Birds of Prey

Dopo la comparsa a sorpresa durante gli Oscar, torniamo a parlare del pieghevole Samsung Galaxy Z Flip per via dell'annuncio di un'edizione limitata dedicata a Joker e Birds of Prey.

In particolare, stando a quanto riportato da PhoneArena e come potete vedere anche nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, l'azienda russa Caviar, nota per le sue lussuose personalizzazioni, ha iniziato a raccogliere i preordini dell'edizione limitata tramite il suo sito ufficiale. Il prezzo è fissato a 5810 dollari e sono state annunciate anche altre due edizioni limitate: Gold (5970 dollari) e Carbon Titanium (5660 dollari).

L'edizione è limitata a sole 54 unità (con chiaro riferimento al numero di carte presenti in un mazzo da poker) e Caviar la descrive in questo modo: "Carismatica e di grande effetto: la cover in oro per Samsung Galaxy Z Flip ci presenta la più brillante coppia di criminali innamorati. Caviar Samsung Galaxy Z Flip Joker & Harley Quinn è una versione di lusso con un design simile a una carta da gioco".

Insomma, Caviar ha voluto realizzare un'edizione limitata di Samsung Galaxy Z Flip, smartphone che verrà presentato definitivamente domani 11 febbraio 2020, utilizzando due dei personaggi più in voga del momento. Infatti, sia Joker che Harley Quinn sono particolarmente al centro dell'attenzione per via dei recenti film "Joker" e "Birds of Prey".

In particolare, questa notte l'attore Joaquin Phoenix è stato premiato agli Oscar proprio grazie alla sua interpretazione del Joker. Per maggiori dettagli sulla pellicola, vi consigliamo di consultare la nostra recensione dell'Ultra HD Blu-Ray 4K.