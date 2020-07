Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy A41 tra gli sconti Unieuro di oggi

Come di consueto, si sono rinnovati anche quest'oggi gli sconti Unieuro di giornata. In questo sabato di luglio troviamo a prezzo ridotto due smartphone di Samsung, tra cui il pieghevole Galaxy Z Flip, oltre ad un medio gamma.

Partendo da quest'ultimo, si tratta del Galaxy A41, che nella variante con 64 gigabyte di storage può essere acquistato a 249,90 Euro, il 16% in meno dai 299,90 Euro precedenti, per un risparmio netto di 50 Euro.

L'offerta più interessante però è quella che troviamo sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip, che è disponibile a 1.279 Euro, 220 Euro in meno rispetto ai 1.499 Euro imposti dal produttore. Il dispositivo sfoggia un designa conchiglia simile al Motorola Razr ed è caratterizzato da uno schermo pieghevole da 6,7 pollici, accompagnato sul processore Qualcomm Snapdragon 855+ e 256GB, mentre come sistema operativo troviamo Android 10.0.

Unieuro garantisce anche la consegna a casa gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, con la possibilità di effettuare il pagamento attraverso la cassa veloce di PayPal per poi ritirarlo semplicemente nel punto vendita più vicino. Nel caso del Galaxy Z Flip è anche possibile aggiungere lo Smile Service, ovvero la copertura danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 159,99 Euro una tantum.