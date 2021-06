Samsung Galaxy Z Flip Lite non arriverà: colpisce la crisi dei chip

Mentre si attendono conferme ufficiali relativamente al presunto evento del 27 agosto 2021 in cui vedremo debuttare Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3, dal mondo Samsung sembrerebbero esserci brutte notizie riguardo al pieghevole economico Galaxy Z Flip Lite di cui si parla da tempo: il progetto, infatti, sembrerebbe essere stato cancellato.

La triste indiscrezione giunge da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) che da diverso tempo su Twitter pubblica qualche post con rumor di mercato. In questa occasione, la tip è una semplice risposta a un altro post del rinomato tipster Ice Universe in cui egli semplicemente afferma che il Galaxy Z Flip Lite è stato cancellato per mancanza di chip.

Questa scelta da parte del colosso sudcoreano, in realtà, risulterebbe piuttosto verosimile considerando soprattutto la quantità di smartphone pieghevoli che la società intende lanciare prossimamente: trovare e gestire componenti per tutti i modelli che nei mesi a venire dovrebbero giungere nei negozi, infatti, è un’impresa quasi titanica alla luce della crisi attuale negli approvvigionamenti. Del resto, per le stesse ragioni Samsung ha deciso di rinviare anche il lancio del dispositivo mobile Samsung Galaxy S21 FE.

Chi volesse puntare a uno smartphone a conchiglia “economico”, quindi, dovrà limitarsi ad attendere il calo di prezzo per i predecessori Z Flip, Z Flip 5G e Z Flip 2, che comunque negozi come Mediaworld offrono a 700 Euro in meno.

Intanto si sta facendo spazio una serie di rumor riguardo uno smartphone Samsung economico con chip Snapdragon 888, idea bizzarra ma che potrebbe rivelarsi di successo.