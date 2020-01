Samsung Galaxy Z Flip, pioggia di informazioni sul pieghevole: teaser ufficiale e altro

Samsung Galaxy Z Flip, il prossimo smartphone pieghevole dell'azienda sudcoreana, torna a far parlare di sé per via della pubblicazione di una pioggia di informazioni, da quelle relative alle presunte caratteristiche tecniche ai dettagli relativi all'evento di presentazione, passando per i rumor legati al possibile prezzo.

In particolare, come potete vedere tramite il player presente qui sopra, Samsung ha pubblicato un teaser ufficiale di Galaxy Z Flip sul suo canale YouTube. In quest'ultimo viene pubblicizzato l'evento Unpacked che si terrà l'11 febbraio 2020 alle ore 20:00 italiane (qui trovate il sito ufficiale italiano, in cui sono già aperte le registrazioni per non perdersi l'evento). In quest'occasione, stando a quanto si vede nel contenuto multimediale, verrà presentata "la forma del futuro": è piuttosto evidente che l'azienda sudcoreana si riferisca al tanto vociferato smartphone pieghevole.

Nel frattempo, WinFuture ha pubblicato un enorme leak relativo proprio a Galaxy Z Flip. Stando a quest'ultimo, la scheda tecnica del pieghevole comprenderebbe un display Dynamic AMOLED principale da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2636 x 1080 pixel) e aspect ratio 22:9, uno schermo Super AMOLED secondario da 1,06 pollici con risoluzione 300 x 116 pixel (per l'orario, le notifiche e altro), un processore Qualcomm Snapdragon 855+, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna (non espandibile), una dual camera posteriore da 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2, grandangolare, 123 gradi), una fotocamera frontale da 10MP (f/2.4) e una batteria da 3300 mAh (capienza di due batterie) con supporto alla ricarica da 15W (wireless a 9W).

Non dovrebbero inoltre mancare tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 al Wi-Fi 6, passando per l'NFC e per la porta USB Type-C. Il sensore di impronte sarebbe essere posto lateralmente e dovrebbe essere presente anche il Face Unlock. Le colorazioni disponibili sembrano essere Nero e Viola, mentre le dimensioni sarebbero pari a 167,9 x 73,6 x 7,2mm da aperto e 87,4 x 73,6 x 15,4mm da chiuso. Il peso dovrebbe attestarsi sui 183 grammi. Probabilmente il sistema operativo sarà Android 10 con personalizzazione One UI 2.0.

La data di arrivo sul mercato sarebbe fissata per il 14 febbraio 2020, mentre il prezzo dovrebbe essere di 1500 euro. Non ci resta che attendere qualche settimana per saperne di più. Per maggiori dettagli sullo smartphone pieghevole e per tutte le informazioni relative ai precedenti leak, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su Galaxy Z Flip.