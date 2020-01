Samsung Galaxy Z Flip, sarà possibile bloccare il display a 90 e 180 gradi?

Proprio quando pensavamo ormai di sapere essenzialmente tutto sullo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip (qui trovate il nostro approfondimento in merito), ecco che i leaker tornano alla carica svelando dei nuovi interessanti dettagli.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come scritto dal solito Max Weinbach su Twitter (il leaker che ha fatto trapelare tutti i dettagli su Galaxy S20), sembra che il design "a conchiglia" del dispositivo permetta all'utente di "bloccare" a 90 e 180 gradi lo schermo. In questo modo, la metà inferiore dello smartphone può essere utilizzata come base d'appoggio. Non è ancora chiaro in che modo Galaxy Z Flip si pieghi a 90 gradi, ma probabilmente Samsung avrà studiato la "cerniera" in modo che il "lock" avvenga senza particolari problemi.

A sostegno della sua tesi, Max Weinbach ha anche pubblicato una GIF in cui si vede lo smartphone piegarsi a 90 gradi e adattare di conseguenza l'interfaccia dell'applicazione Fotocamera. In questo particolare caso, i pulsanti per il controllo rimangono nella parte inferiore dello schermo, mentre l'immagine viene visualizzata in alto.

Vi ricordiamo che Galaxy Z Flip, smartphone precedentemente noto come Galaxy Fold 2, dovrebbe essere annunciato, insieme alla gamma di dispositivi Galaxy S20, durante l'evento che Samsung terrà l'11 febbraio 2020. Insomma, non ci resta che attendere giusto qualche settimana per saperne di più.