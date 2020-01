Samsung Galaxy Z Flip: trapela il prezzo, è la metà di quello del Fold!

Dopo le prime presunte foto reali, su cui si sono basati anche i render diffusi in seguito, Samsung Galaxy Z Flip (conosciuto in precedenza come Galaxy Fold 2) torna a far parlare di sé per via di alcune indiscrezioni comparse online in merito al presunto prezzo di vendita.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SamMobile, alcune fonti coreane (ricordiamo che Samsung ha la sua sede principale a Seul, in Corea del Sud) affermano di conoscere la fascia in cui lo smartphone si andrà a collocare in madrepatria. Si parla di un range che va da un milione di won a 1,5 milioni di won (ovvero dai 774 euro ai 1160 euro al cambio attuale).

Chiaramente stiamo parlando solamente di indiscrezioni e non c'è nulla di confermato. Inoltre, la conversione va presa con le pinze, visto che ci sono molte variabili che possono influenzare il prezzo finale. Tuttavia, i precedenti rumor parlavano di un possibile costo di 850 dollari (circa 763 euro al cambio attuale). Sembra quindi che Galaxy Z Flip possa avere un prezzo inferiore ai 1000 euro.

Vi ricordiamo che il primo smartphone pieghevole di Samsung, ovvero Galaxy Fold, è arrivato in Italia a dicembre 2019 e viene venduto a un prezzo di 2050 euro. Insomma, Galaxy Z Flip potrebbe essere decisamente più "appetibile" per i consumatori, anche se il costo sembra comunque rimanere non adatto a tutti.

Crediti immagine copertina: Let's Go Digital.