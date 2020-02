Samsung Galaxy Z Flip ufficiale: tutto sullo smartphone pieghevole, specifiche e prezzo

Dopo miriadi di rumor e qualche "teaser", finalmente Samsung ha svelato ufficialmente lo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip. La presentazione è avvenuta nel contesto dell'evento Samsung Galaxy Unpacked di oggi 11 febbraio 2020.

Infatti, oltre ad aver presentato la gamma di smartphone Galaxy S20, l'azienda sudcoreana ha finalmente "tolto i veli" anche al tanto atteso dispositivo pieghevole, ovvero il secondo smartphone di questo tipo di Samsung dopo quel Galaxy Fold arrivato in Italia a dicembre 2019. Si tratta però di un prodotto che porta questo form factor in una fascia più bassa, visto che il prezzo è fissato a 1520 euro (Galaxy Fold costa 2050 euro). La disponibilità è prevista a partire dal 14 febbraio 2020. Le colorazioni disponibili sono Mirror Purple e Mirror Black.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Galaxy Z Flip, lo smartphone monta un display Super AMOLED principale da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2636 x 1080 pixel) e aspect ratio 21,9:9, uno schermo Super AMOLED secondario da 1,1 pollici con risoluzione 300 x 112 pixel (per il nome del mittente delle chiamate e altre notifiche di base), un processore Qualcomm Snapdragon 855+ operante alla frequenza massima di 2,9 GHz, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna (non espandibile), una dual camera "posteriore" da 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2, grandangolare, 123 gradi), una fotocamera "frontale" da 10MP (f/2.4) e una batteria da 3300 mAh (capienza di due batterie).

Non mancano inoltre tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), passando per l'NFC e per la porta USB Type-C. Il sensore di impronte è posto lateralmente ed è presente anche il Face Unlock. Le dimensioni sono pari a 167,3 x 73,6 x 7,2 mm da aperto e 87,4 x 73,6 x 17,3 mm da chiuso, per un peso di 183 grammi. Il sistema operativo è Android 10.

Per il resto, Samsung ha mostrato che Galaxy Z Flip può essere tranquillamente posizionato sul tavolo formando un angolo di 90 gradi. Questo può risultare particolarmente utile quando si effettuano, ad esempio, delle videochiamate. Interessante anche il fatto che l'utente può rispondere alle chiamate anche a smartphone chiuso, passando per il piccolo display presente in basso a sinistra. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di Samsung.