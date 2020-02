Il Samsung Galaxy Z Flip è molto vulnerabile alla polvere, secondo iFixit

Il nuovo Galaxy Z Flip di Samsung non è a prova di polvere. A svelarlo il puntuale teardown di iFixit, pubblicato sul canale ufficiale YouTube della popolare testata, che svela tutti i segreti dell'ultimo smartphone pieghevole della compagnia coreana.

Nonostante ciò, però, viene sottolineato che i progettisti (probabilmente reduci dall'esperienza del primo Galaxy Fold) hanno adottato delle misure per rendere più difficile la penetrazione della polvere nel dispositivo, tra cui alcuni piccoli pannelli nella cerniera.

Secondo gli esperti di iFixit, però, questi accorgimenti non sarebbero abbastanza efficaci. Come mostrato nel filmato disponibile in apertura, è stato condotto un esperimento per testarne la resistenza: il dispositivo è stato messo in una borsa piena di granelli di polvere viola, che è stata agitata per alcuni secondi.

Quando lo smartphone è stato tirato fuori, sono state rilevate grosse quantità di polvere all'interno della scocca, che era praticamente inutilizzabile.

Ovviamente iFixit ha avvertito gli utenti che si è trattato di un test estremo, che va "ben oltre i normali scenari di utilizzo", ma comunque è interessante notare come il Galaxy Z Flip non sia completamente esente dalla penetrazione di micro particelle.

Il resto del teardown è visualizzabile tramite questo indirizzo. E' emerso anche che il dispositivo include due batterie da 2.370 e 930 mAh. Il punteggio di riparabilità è di 2/10.