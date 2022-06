Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 4 sempre più vicini: iniziato lo sviluppo del firmware

Mentre compaiono sul web i primi rumor su Samsung Galaxy Z Fold Lite, pare che i due "fratelli maggiori" del device si avvicinino sempre di più alla commercializzazione in tutto il mondo. Oggi, infatti, scopriamo che Samsung ha dato inizio allo sviluppo del firmware di Galaxy Z Fold 4 e di Galaxy Z Flip 4.

Stando a quanto riporta Sammobile, i due firmware avrebbero nome in codice F936NKSU0AVF2 (Galaxy Z Fold 4) e F721NKSU0AVF2 (Galaxy Z Flip 4). Purtroppo, dai due nomi non possiamo trarre nessuna nuova informazione, anche se la mancanza di un terzo firmware indica che lo sviluppo del terzo foldable Samsung sarebbe ad una fase ancora arretrata, a prescindere dal fatto che esso sia il misterioso device scorrevole Samsung N4 o il Galaxy Fold Lite trapelato ieri.

L'inizio dello sviluppo del firmware dei nuovi smartphone Samsung, comunque, indica che la produzione dell'hardware è ormai terminata e che dunque i due pieghevoli sono sulla buona strada per arrivare sul mercato tra agosto e settembre. Inoltre, la notizia conferma quanto già emerso un paio di giorni fa, ovvero che Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4 sono entrati in produzione nei primissimi giorni di giugno, esattamente come avvenuto per i predecessori lo scorso anno.

Sammobile, poi, riporta che le proprie fonti all'interno di Samsung hanno confermato il chip Snapdragon 8+ Gen1 per entrambi i foldable di nuova generazione. Per quanto riguarda lo Z Flip 4, possiamo aspettarci un form factor praticamente identico al predecessore, con uno schermo interno da 6,7" e uno esterno leggermente più grande, da 2,1". Lo smartphone sarà messo in commercio con 8 GB di RAM e con uno storage da 128 GB o da 256 GB.

Per quanto riguarda lo Z Fold 4, invece, abbiamo meno informazioni a nostra disposizione: sicuramente sappiamo che il display sarà leggermente più piccolo di quello dello Z Fold 3, cosa che dovrebbe essere giustificata da un form factor leggermente più squadrato. Accanto alla revisione del design, poi, dovremmo trovare una batteria più capiente del predecessore, con dimensioni pari a 4.400 mAh, e un alloggiamento per la S Pen integrato nello chassis.