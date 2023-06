Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5, cambia la data d'uscita? Dubbi sull'evento di luglio

I rumor e i leak delle scorse settimane hanno svelato che l'annuncio di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 si terrà il 26 luglio, nel corso di un evento aperto a tutta la stampa internazionale che si terrà in Corea del Sud, a Seul. Incredibilmente, però, una nuova indiscrezione lascia pensare che gli insider abbiano preso un granchio collettivo su questo evento.

La situazione è in realtà piuttosto complessa e merita un approfondimento, se non altro perché essa sembra mettere in discussione la data d'uscita dei due pieghevoli di Samsung. La stessa Samsung ha involontariamente confermato che i Galaxy Z Flip e Z Fold 5 arriveranno a luglio, nella seconda metà del mese, con un evento che si terrà a Seul, in presenza.

Finora, le speculazioni volevano che il Galaxy Unpacked di luglio fosse "globale", cioè avrebbe visto tutta la stampa internazionale concentrata a Seul per la presentazione in pompa magna dei due foldable di Suwon. Dietro a questa scelta vi sarebbe anche la necessità di promuovere la Corea del Sud come Paese-ospite per le Olimpiadi del 2032.

Tuttavia, un articolo di MySmartPrice, riportato poi da GSMArena, rivela che il Galaxy Unpacked del 26 luglio non sarà globale: al contrario, esso sarà seguito, l'11 agosto, da un altro Unpacked, questa volta unicamente dedicato al mercato Nordamericano (composto da Stati Uniti e Canada) e nel corso del quale verranno ri-presentati i Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 anche per gli utenti americani.

A questo punto, però, non sappiamo cosa ne sarà del mercato europeo. Le possibilità in tal senso sono essenzialmente due: la prima è che la presentazione di Galaxy Z Fold e Z Flip 5 avvenga tanto per il mercato asiatico quanto per quello europeo il 26 luglio a Seul, esattamente come riportato dai leak fino ad oggi. L'esclusione del mercato americano da questo evento resterebbe però un mistero difficile da spiegare.

La seconda possibilità è che invece l'evento a Seul sia limitato al mercato asiatico, mentre quello europeo e quello americano riceveranno i propri Galaxy Unpacked in via del tutto separata e indipendente l'uno dall'altro e da quello coreano. In questo caso, però, è decisamente probabile che i due nuovi pieghevoli di Samsung non arrivino in Europa il 26 luglio, ma l'11 agosto, in parallelo con il lancio americano, anziché con quello sudcoreano.