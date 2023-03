Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 come gli S23: avranno lo stesso chip esclusivo

I rumor su Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 si sono finora concentrati sul loro design, parlando per esempio di una nuova cerniera per lo Z Fold 5. Ora, però, i due foldable Samsung sono apparsi su GeekBench, con un paio di benchmark che ci svelano finalmente alcune caratteristiche del loro hardware.

I due benchmark, riportati dai colleghi di GSMArena e visibili in calce a questa notizia, ci svelano che Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 avranno un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 overclockato di fabbrica, ovvero lo stesso chip già utilizzato su Samsung Galaxy S23 e chiamato Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy. In termini tecnici, il chip sarà un Octa-Core con frequenza di base a 2,02 GHz dotato di un Core principale a 3,30 GHz, 3 P-Core a 2,80 GHz e 4 E-Core a 2,02 GHz. Il SoC sarà comune a entrambi gli smartphone.

A cambiare sarà invece la quantità di RAM dei due device, dal momento che la versione testata di Samsung Galaxy Z Fold 5 ha 12 GB di RAM, mentre il Samsung Galaxy Z Flip 5 comparso su GeekBench ne ha solo 8 GB. Ciò, però, non vieta che il piccolo clamshell coreano possa avere una seconda variante da 12 GB di RAM o che il foldable a portafoglio possa arrivare a 16 GB in una versione premium. In compenso, però, sappiamo già che Samsung Z Flip 5 avrà uno schermo esterno enorme, con una diagonale che supererà i 3" di OPPO Find N2 Flip.

Passando ai punteggi su GeekBench, i risultati dei due foldable (che montano entrambi Android 13 come sistema operativo) sono i seguenti:

Samsung SM-F946U (Samsung Galaxy Z Fold 5), Single-Core: 2.014 Punti

Samsung SM-F946U (Samsung Galaxy Z Fold 5), Multi-Core: 5.022 Punti

Samsung SM-F731U (Samsung Galaxy Z Flip 5), Single-Core: 2.030 Punti

Samsung SM-F731U (Samsung Galaxy Z Flip 5), Multi-Core: 5.213 Punti

I due risultati sono assolutamente simili tra loro, oltre che leggermente superiori rispetto ai Galaxy S23, testimoniando come il colosso di Suwon stia mettendo a frutto il lasso di tempo tra una release e l'altra per ottimizzare ulteriormente il proprio hardware.