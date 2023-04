Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5, niente novità lato ricarica: uguale a Z Flip e Z Fold 4

L'ultimo leak sulle batterie di Samsung Galaxy Z Flip 5 ha svelato la finestra di uscita del piccolo clamshell coreano e del suo "fratello maggiore" a portafoglio, il Galaxy Z Fold 5. Oggi, invece, un'altra fuga di informazioni, anche questa basata sulle batterie dei due pieghevoli coreani, ci fornisce alcune informazioni piuttosto spiacevoli.

Per esempio, l'ultima versione dei due smartphone presente sul database della 3C Cinese, il principale ente di certificazione per dispositivi tecnologici in ingresso nel Paese, spiega che entrambi avranno la stessa ricarica rapida a 25 W dei predecessori, il Samsung Galaxy Z Flip 4 e il Samsung Galaxy Z Fold 4. Un vero peccato, soprattutto per chi si aspettava delle ricariche più rapide. Inoltre, pare che nella confezione dei due smartphone non sarà presente alcun alimentatore.

Inoltre, il database 3C conferma i model number dei due pieghevoli Samsung, che saranno rispettivamente:

SM-F9460: Samsung Galaxy Z Fold 5

SM-F7310: Samsung Galaxy Z Flip 5

Si tratta di una conferma molto importante, perché gli stessi model number sono stati citati da vari leak degli scorsi mesi, la cui veridicità sembra così essersi rafforzata. In particolare, il leak secondo cui il Galaxy Z Flip 5 avrà uno schermo più grande citava il telefono come SM-F7310, spiegando che il suo cover screen avrà una diagonale di circa 3", come OPPO Find N2 Flip.

Per quanto riguarda lo smartphone a portafoglio, invece, la maggiore novità di design sta nel fatto che Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà una nuova cerniera: quest'ultima sembra essere stata pensata per far scomparire la piega centrale dello schermo quando lo smartphone viene aperto. Secondo alcuni leaker, tuttavia, essa potrebbe anche ridurre la durata dello smartphone a portafoglio di casa Samsung.