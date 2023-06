Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5, svelato il design: trapelano i poster pubblicitari

Pare che i nuovi Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 saranno lanciati il 26 luglio, durante un evento che dovrebbe tenersi a Seul. Man mano che ci avviciniamo alla data dell'annuncio, le informazioni sui due device si fanno sempre più numerose: oggi, per esempio, sono stati leakati i primi render pubblicitari degli smartphone pieghevoli di Samsung.

Le immagini arrivano dai colleghi di MySmartPrice, che hanno rivelato anzitutto un render di Samsung Galaxy Z Flip 5. Quest'ultimo ci conferma che il device avrà un cover display "a cartella" dalle dimensioni di poco più di 3,3", probabilmente pensato per concorrere direttamente con lo schermo esterno di OPPO Find N2 Flip, molto amato dalla critica e dagli utenti.



Dal render, inoltre, viene confermato che il Galaxy Z Flip 5 avrà due fotocamere esterne, e non tre, come ampiamente rumoreggiato negli scorsi mesi, e che lo schermo esterno verrà utilizzato sia come display per lo scatto dei selfie con la fotocamera posteriore dello smartphone che come raccolta di widget (nell'immagine, per esempio, ne abbiamo uno dedicato alla riproduzione musicale).

Sempre MySmartPrice, poi, ha pubblicato dei render pubblicitari di Samsung Galaxy Z Fold 5, che ci mostrano il pieghevole a portafoglio di casa Samsung sia da aperto che da chiuso, confermando il sistema triple-camera posteriore, la presenza di porta USB-C e di griglia per gli altoparlanti sul lato inferiore e il supporto per la S Pen. Inoltre, dall'immagine sembra confermato che il Galaxy Z Fold 5 non avrà una nuova cerniera, ma ne manterrà una del tutto identica a quella del Galaxy Z Fold 4 di attuale generazione.



Su quest'ultima immagine, però, si infittisce il mistero. Il popolare (e affidabile) leaker Ice Universe, infatti, ha spiegato che Samsung avrebbe "abbellito" lo Z Fold 5, che nella realtà sarebbe più spesso di quanto il poster promozionale non lasci trasparire. Secondo Ice Universe, infatti, il Galaxy Z Fold 5 sarà spesso 6,1 millimetri, solamente 0,2 millimetri in meno del predecessore.