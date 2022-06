Samsung Galaxy Z Flip3 5G, doppio sconto su Amazon: il prezzo crolla di quasi il 50%

Importante sconto proposto oggi da Amazon sul Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Lo smartphone pieghevole del colosso coreano, infatti, beneficia di una riduzione importante che permette di risparmiare quasi il 50% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Caricatore incluso, Smartphone Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB Display Dynamic AMOLED 2X 6,7”/Super AMOLED 1,9” Awesome Black 2021 [Versione Italiana]: 599,99 Euro (1099 Euro)

Nella scheda prodotto, come prezzo viene visualizzato 749,99 Euro, ma spuntando la casella del coupon è possibile godere di uno sconto aggiuntivo di 150 Euro, che fa calare il prezzo a 599,99 Euro, e lo rende davvero un ottimo affare.

Purtroppo non è possibile beneficiare del pagamento a rate in cinque o dodici mensilità Amazon, come avvenuto anche in altre circostanze, mentre è possibile optare per il pagamento a rate con Cofidis direttamente al check-out, con tutte le condizioni della rateizzazione indicate direttamente al momento della finalizzazione.

La consegna è garantita per domani 30 Giugno 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 10 ore, e come sempre Amazon non ha diffuso molte informazioni in merito alla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.