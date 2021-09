Samsung Galaxy Z Flip3 5G guida il mercato foldable nel 2021, parola degli analisti

Quando si parla di smartphone pieghevoli ormai il primo marchio che balza in testa è Samsung: l’ultima generazione guidata da Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 è la migliore attualmente disponibile sul mercato e la nostra recensione di Galaxy Z Fold3 lo dimostra. Ciononostante, Z Flip3 potrebbe diventare il foldable più venduto nel 2021.

L’analista Ross Young di DSCC ha condiviso con il pubblico questa previsione e non solo, allungandosi fino addirittura al 2026 a partire dai dati di mercato attualmente disponibili. Questi ultimi parlano chiaro: il settore degli smartphone pieghevoli sta riscuotendo moltissimo successo, con 819.000 unità vendute solo nel secondo trimestre del 2021 per un aumento del 147% trimestre su trimestre, con un’ulteriore crescita prevista per il Q3 2021. Non solo, si parla persino di un sorprendente aumento del 480% su base annua.

Le ragioni dietro questo boom dei dispositivi foldable vanno trovate tutte proprio nell'ultimo Samsung Galaxy Z Flip3 lanciato ad agosto: “Questa enorme crescita è il risultato del lancio del Samsung Galaxy Z Flip3 al prezzo aggressivo di 999 Dollari e dello Z Fold3 a 1799 Dollari, entrambi i primi dispositivi pieghevoli con impermeabilità e, nel caso di Z Fold3, il primo pieghevole dispositivo con S-Pen e Under Panel Camera (UPC). Questi prodotti attraenti sono supportati da una spesa di 2 miliardi di dollari da parte di Samsung in promozioni e marketing che stanno aumentando in modo significativo la consapevolezza dei consumatori sugli smartphone pieghevoli”, ha dichiarato Ross Young.

Proprio secondo Young, il risultato diretto di questa crescita è l’aumento delle spedizioni fino a 51 milioni di unità entro il 2026; un ruolo importante lo avranno certamente anche altri produttori come Xiaomi e Motorola ora, ma anche OPPO, OnePlus e specialmente Apple in futuro. L’analista Ming-Chi Kuo ha già discusso delle potenzialità dei foldable di Cupertino, prevedendo la vendita di fino a 20 milioni di iPhone pieghevoli nel 2023, ciò grazie alla fama dell’ecosistema targato Mela.