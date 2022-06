Samsung Galaxy Z Flip3 5G in offerta su Amazon Italia: Unieuro rilancia

Dopo aver trattato alcune offerte Amazon relative a schede video RTX, torniamo ad approfondire le promozioni legate al popolare portale e-commerce. In questo contesto, è stato lanciato uno sconto relativo allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

A tal proposito, il foldable ora costa 749,99 euro ed è venduto e spedito direttamente da Amazon Italia. La variante coinvolta è quella che dispone di 128GB di memoria interna, che precedentemente veniva proposta a 1.099 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 32%, ovvero lo sconto è di 349,01 euro.

Non male per uno smartphone pieghevole e infatti al momento in cui scriviamo il prodotto rientra nella top 100 della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia. Tuttavia, dovreste fare attenzione a Unieuro. Infatti, in questo caso il prodotto viene venduto a 629 euro ed è anche applicabile il coupon sconto 50FLIP, che porta il prezzo finale a 579 euro. Tra l'altro, lo stesso tipo di iniziativa è attiva da MediaWorld (in questo caso basta aggiungere il prodotto al carrello).

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sull'interessante foldable Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Se stavate attendendo un calo di prezzo di uno smartphone pieghevole di questo tipo, questa potrebbe essere la vostra occasione.