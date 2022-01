Samsung Galaxy Z Flip3 5G ad un prezzo bomba su Mediaworld: oltre 600 Euro di sconto!

Prezzo bomba del lunedì proposto da Mediaworld in giornata odierna, sul Samsung Galaxy Z Flip3 5G, nella variante con 128 gigabyte di memoria interna. Il dispositivo, nella fattispecie, può essere acquistato ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello di listino, grazie ad un doppio sconto.

Mediaworld propone il Galaxy Z Flip3 5G da 128 gigabyte a 749 Euro, un prezzo già molto conveniente e di per se 350 Euro inferiore rispetto ai 1099 Euro di listino. Tuttavia, effettuando l'acquisto entro il 16 Gennaio 2022 si può godere dello sconto aggiuntivo di Samsung che permette di risparmiare altri 300 Euro.

In questo modo, il Galaxy Z Flip3 5G viene proposto a 449 Euro: 650 Euro in meno rispetto ai 1099 Euro di listino.

La disponibilità non è garantita sempre, e nel momento in cui stiamo scrivendo il prodotto è elencato come "non disponibile". Tuttavia, controllando ad intervalli più o meno regolari durante la giornata può capitare di trovarlo senza molti problemi ed anche sui social sono tanti gli utenti che segnalano di aver completato l'acquisto. E' anche possibile inserire l'alert di disponibilità cliccando sul pulsante "avvisami" che attiva l'invio di email non appena il dispositivo è nuovamente disponibile per l'acquisto.

La promozione, che permette di acquistarlo a 749 Euro, è disponibile fino al 31 Marzo 2021.