Samsung Galaxy Z Flip3 avrà una versione limitata Pokémon Edition: quanti gadget!

Una cosa è certa: lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 presentato nell’agosto 2021 ha riscosso molto successo a livello internazionale. Il colosso sudcoreano vuole però fare di meglio: se avete un debole per i dispositivi di fascia alta e i Pokémon, preparatevi al lancio del Galaxy Z Flip3 Pokémon Edition.

Ebbene sì, quella che Samsung sta già pubblicizzando come la “più grande collaborazione di sempre” permetterà a tutti gli appassionati di possedere una edizione limitata del foldable Samsung Galaxy Z Flip3 a tema Pokémon, la quale uscirà sul mercato il 24 aprile 2022 e sarà venduto in un numero limitato di unità sul sito ufficiale Samsung…solamente in Corea del Sud. In altre parole, gli amanti del franchise in Italia dovranno rassegnarsi all’idea che a ricevere tale bundle a tema saranno esclusivamente i consumatori del mercato domestico.

Vediamo però ciò che contiene questo pacchetto, grazie all’immagine che trovate sia in copertina, sia in calce alla notizia: la scatola rossa si apre mostrando al centro lo smartphone contenuto in una confezione stile Poké Ball, accompagnato poi da una cover trasparente con anello o in due pezzi e decorata con Pikachu, o in unico pezzo per la parte bassa del dispositivo ma con la scelta tra Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Snorlax e Mew. Ad accompagnare tutto ciò ci saranno un pop socket a forma di Poké Ball, una speciale custodia a forma di Pokédex e un portachiavi a forma di coda di Pikachu.

