Samsung Galaxy Z Flip4, 100 Euro di sconto su Amazon

Poco dopo aver segnalato lo sconto di Amazon sul laptop Huawei, torniamo a spulciare il catalogo del colosso di Seattle perchè in giornata odierna propone un'offerta degna di nota anche sul pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Flip4.

Di seguito i dettagli sullo sconto:

Samsung Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB, Display Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Bora Purple 2022 [Versione Italiana]: 1049 Euro (1149 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per domani 23 Settembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, mentre è disponibile quello di Cofidis.

A questa riduzione se ne aggiunge anche un'altra su Samsung Watch 5 Pro: Amazon spiega che acquistando uno smartphone Galaxy Z Flip4 o Fold4 Series è possibile approfittare di uno sconto di 50€ sui nuovi Galaxy Watch5 Pro venduti e spediti da Amazon.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non perdere una promozione davvero molto interessante. Nel bundle è compreso anche il caricatore da muro di Samsung, che non è incluso nella confezione di default.