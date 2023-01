Samsung Galaxy Z Flip4 a meno di 900 euro da Trony fino 27 gennaio

Pochi giorni fa abbiamo notato il lancio del volantino “La Magia Degli Sconti” da Trony, facendo una rapida rassegna dei migliori smartphone e smart TV in sconto. Tra tutti spicca però un dispositivo in particolare: lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 in offerta a una delle cifre più basse viste negli ultimi mesi.

Prima di tutto analizziamo il foldable a conchiglia di ultima generazione nelle sue specifiche tecniche, a partire dal display: il pannello principale è un Dynamic AMOLED 2X pieghevole con diagonale di 6,7 pollici e frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, accompagnato da un display secondario Super AMOLED da 1,9”. Lato memoria troviamo 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, accompagnati dal chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e dalla batteria da 3.700 mAh. Infine, lato fotocamera si trovano due sensori principali da 12 megapixel e uno per selfie da 10 MP.

Al posto dei 1.149 euro di listino in questo caso si scende a 889 euro, con pagamento completabile in tre mensilità senza interessi grazie a Klarna. Le spese di spedizione non sono però incluse e ammontano a minimo 5,99 euro. Presso i punti vendita Trony in Italia, sfortunatamente, Samsung Galaxy Z Flip4 viene venduto in sconto ma a una cifra molto più elevata. Per questa ragione, consigliamo di procedere con l’acquisto online in caso di interesse.

Parlando dello stesso marchio, proprio oggi da Mediaworld è iniziata la Samsung Week, con sconti variabili a seconda della spesa su device della società sudcoreana.