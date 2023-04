Samsung Galaxy Z Flip4 crolla di prezzo su Amazon: che sconto!

In attesa di capire che tipo di scheda tecnica sarà proposta per i nuovi Galaxy Z Flip5 e Fold5, su Amazon quest'oggi segnaliamo una riduzione molto importante sul Galaxy Z Flp4, che nella versione con 128 gigabyte di memoria interna e colorazione Pink Gold cala di prezzo a meno di 700 Euro.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Caricatore incluso, Sim Free Android Telefono Pieghevole 128GB, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7”/Super AMOLED 1.9”1,2 Pink Gold 2022: 699 Euro (1.149 Euro)

La riduzione quindi è del 39% rispetto al prezzo di listino, che viene proposta solo sulla variante da 128 gigabyte, mentre quella da 256 gigabyte è proposta ad 815,90 Euro e quella da 512GB a 1179 Euro.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 14 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 27 minuti, e tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere l'estensione di garanzia per due anni e protezione contro danni accidentali a 154,15 Euro e per due anni contro furto e danni accidentali a 177,25 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare dell'offerta e non lasciarvi sfuggire un'offerta molto interessante.