Samsung Galaxy Z Flip4: il pieghevole è in sconto del 40% su Amazon Italia

Andando oltre allo sconto Amazon su MacBook Pro, il ben noto portale e-commerce mette a disposizione un ampio numero di offerte per gli appassionati del mondo Tech. Tra queste, si fa notare un'iniziativa promozionale relativa allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 (sì, c'è il caricatore incluso).

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto mediante la versione italiana del sito Web ufficiale del popolare portale e-commerce, ora il dispositivo viene venduto a un costo pari a 690,59 euro. Dal portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende che precedentemente il prezzo era di 1.149 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 40%.

In parole povere, effettuando un rapido calcolo si comprende che lo sconto di cui si può usufruire è di 458,41 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Da notare, però, che i tempi di spedizione non sono dei migliori al momento in cui scriviamo. In ogni caso, il modello a cui si fa riferimento è quello con 128GB di memoria interna, in colorazione Bora Purple.

Per il resto, se vi interessa approfondire lo smartphone pieghevole coinvolto, potreste voler fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy Z Flip4 (uscita ad agosto 2022), in cui siamo scesi maggiormente nel dettaglio di quanto offerto dalla proposta del brand sudcoreano. Certo, siamo in un periodo in cui si sta avvicinando la prossima generazione di foldable, dunque si potrebbe voler un po' attendere, ma l'offerta indicata potrebbe "fare gola" a più di qualcuno.