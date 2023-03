Samsung Galaxy Z Flip4 in sconto su Amazon, disponibile al minimo storico

Importante sconto proposto in giornata odierna da Amazon sul Galaxy Z Flp4 di Samsung, che nella versione con 256 gigabyte di storage raggiunte il minimo storico, con possibilità di scegliere anche il pagamento a rate in dodici mensilità.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy Z Flip4 5G con Caricatore incluso 256GB - Graphite: 919 Euro (1199 Euro)

con Caricatore incluso 256GB - Graphite: 919 Euro (1199 Euro) Samsung Galaxy Z Flip4 5G con Caricatore incluso 256GB - Light Blue: 919 Euro (1199 Euro)

con Caricatore incluso 256GB - Light Blue: 919 Euro (1199 Euro) Samsung Galaxy Z Flip4 5G con Caricatore incluso 256GB - Bora Purple: 919 Euro (1199 Euro)

con Caricatore incluso 256GB - Bora Purple: 919 Euro (1199 Euro) Samsung Galaxy Z Flip4 5G con Caricatore incluso 256GB - Pink Purple: 919 Euro (1199 Euro)

Lo smartphone include un display interno Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, mentre quello esterno è Super AMOLED da 1,9 pollici. Come dicevamo poco sopra, è possibile anche godere del pagamento rateale in dodici mensilità da 76,59 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per lunedì 13 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come avvenuto anche in altre circostanze consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per non lasciarvi sfuggire l'offerta, che porta il totale al minimo storico su tutte le quattro colorazioni del pieghevole di casa Samsung.